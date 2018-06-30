بدء احتفالات البحر الأحمر بالذكرى الخامسة لثورة 30 من يونيو بممشى النصر بالغردقة (فيديو وصور)

بدأت منذ قليل إحتفالات محافظة البحر الأحمر بالذكري الخامسة بثورة 30 يونيو ؛ حيث تنظم المحافظة بالتعاون مع قصر ثقافة الغردقة إحتفالية كبرى بممشى النصر بالغردقة، مساء اليوم، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري يليها عرض تسجيلي لأحداث ما قبل 30 يونيو.



وذلك بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عبد الفتاح تمام السكيرتير العام للمحافظة وعدد كبير من القيدات التنفيذية، وحشد غفير من أهالي الغردقة.



ومن المقرر أن يشمل الحفل عددًا من الفقرات والعروض الفنية بالإضافة بعض العروض والفقرات.