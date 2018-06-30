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خالد عكاشة: مصر كانت ستدخل في مشروع ظلامي وتكفيري لولا ثورة 30 يونيو

السبت 30/يونيو/2018 - 09:23 م
خالد عكاشة: مصر كانت ستدخل في مشروع ظلامي وتكفيري لولا ثورة 30 يونيو
العميد خالد عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن ثورة 30 يونيو نقلت مصر إلى خانة الدولة ذات السيادة المستقلة.

وأضاف عكاشة، في حوار ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، السبت، أن مشروع الإرهاب يقف وراءه دول عظمى، وثورة 30 يونيو تبنت المشروع الوطني للدولة المصرية، والإخوان كانوا يريدون تفكيك وإنهاك المؤسسات الوطنية.

وأضاف أن مصر وشعبها أرادت القضاء على تلك التنظيمات الإرهابية، ومنذ اللحظة الأولى أكدت على رفض الإرهاب والوقوف على المؤسسات الوطنية بمنتهى القوى للقضاء على الإرهاب"، مؤكدً أن مصر كانت ستدخل في مشروع ظلامي وتكفيري، مضيفًا أن ثورة 30 يونيو كانت مشروعًا وطنيًا في مواجهة الإخوان لتفتيت مصر بدعم من بعض دول المنطقة.
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