محامى ترامب: نهاية حكام إيران قريبة

أكدّ رودى جوليانى، المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم أنّ الرئيس سيخنق "نظام آية الله الديكتاتورى" فى إيران، مشيراً إلى أنّ تحركه لفرض عقوبات جديدة كان يهدف بشكل مباشر إلى تغيير النظام.

وجائت تصريحات جوليانى مُخاطبة مؤتمرًا للمجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية في باريس، وأشار خلالهاإالى الاحتجاجات الأخيرة فى طهران، والتى اندلعت بسبب انهيار العملة المحلية بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى عام 2015.





وقال جوليانى "نحن الآن بشكل واقعى قادرون على رؤية نهاية النظام فى إيران"، وقال "عندما تتوقف القوة الاقتصادية الكبرى عن التعامل معك، فإنك ستنهار، وستصبح العقوبات أكبر وأعظم".