كريستيانو رونالدو يُعادل الرقم القياسي للألماني شفاينشتايجر





تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو علي رأس التشكيل الرسمي للمنتخب البرتغالي خلال مباراته ضد منتخب أوروجواي التي تنطلق بعد دقائق ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا.





ونجح رونالدو في معادلة رقم الألماني شفاينشتايجر كأكثر اللاعبين مشاركة في بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا وشارك كل منهما في (38) مباراة





ويسعي كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وأوروجواي اليوم، لإنهاء العقدة المتمثلة في عدم تسجيله أي هدف في جميع المباريات التي خاضها مع المنتخب البرتغالي في الأدوار الإقصائية في كأس العالم.



