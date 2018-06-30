تكريم "إيزيس المسرح" سهير المرشدي في صالون ريتا بدر الدين (صور)

أقامت المحامية ريتا بدر الدين صالونها الثقافى الشهري بالملتقى الثقافي بجاردن سيتي، لتكريم إيزيس المسرح المصري الفنانة سهير المرشدي بحضور نخبة من الشخصيات والمثقفين والمستشارين.





وحضر من المثقفين: "اللواء طارق المهدى وزير الإعلام الأسبق، والمستشار عدلي حسين ومحمد الشناوى وأحمد هارون، والمستشار أيمن فؤاد، والمستشار محمد أبو زيد، والكاتب فيصل ندا وحرمه ود.فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ود. ريهام مصطفى واللواء نبيل بيباوي واللواء مجدي شريف واللواء حمدي لبيب والإعلامية نرمين مجدي ورجل الاعمال ديفيد ماركوس.





كما حضرت الكاتبة الصحفية زينب منتصر، والمطربة داليا عبدالوهاب والموسيقار ناجي نجيب، والملحن خالد عادل وهالة عبدالحليم والسيدة منى فخري والمنتج وليد هنيدي.





تكلمت ريتا عن المسرح العربى وأهميته في رقى الذوق العام ونشر ثقافة التنوير وشبهتها جين فوندا الممثلة الأمريكية المهتمة بالقضايا الإنسانية والوطنية.





وتسائلت عن المسرح الجاد لماذا لا ياخذ مكانتة في الواقع الحالي؟ وقدمت درع الصالون للفنانة سهير المرشدي تقديرا لمسيرتها الرائدة في المسرح والسينما والدراما.





وشكرت الفنانة سهير المرشدي، ريتا على أهمية صالونها ودوره في نشر الثقافة والتنوير في مصر وتكلمت سهير عن تاريخ المسرح وأهميته، وأكدت على دور الدولة في ذلك.





وركزت على أهمية اكتشاف المواهب مبكرا من المرحلة المدرسية وأن المسرح مازال له بريق في الغرب والمسرح مؤشر لتقدم الدول.







