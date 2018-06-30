"الشهاوي": الإخوان حاولوا اختراق القوات المسلحة بأي طريقة وفشلوا في هدفهم

كشف النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، تفاصيل جديدة عن الفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو.





وقال "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "صالة الحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إن الفريق عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع اجتمع مع الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 23 يونيو، وأبلغه المطالب كاملة، وأنه تم تجهيز بيان الـ 7 أيام، أي حتى 30 يونيو.





وأشار إلى أن يوم 25 يونيو خيرت والشاطر وسعد الكتاتني طلبوا لقاء الفريق السيسي، وفيه حاولوا تهديده بإشعال النار في مصر، مضيفًا أن السيسي التقى بالرئيس المعزول صباح يوم 26 يونيو لمدة ساعتين وأبلغه مرة ثانية بالمطالب.



