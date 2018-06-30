وزير الداخلية: لن نتهاون مع من يرفع السلاح في وجه الشعب المصري
السبت 30/يونيو/2018 - 07:57 م
رقية جمال
أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الحفاظ على أمن المواطن رسالة يدفع رجل الشرطة حياته من أجلها راضيًا.
ووجه "توفيق"، خلال أولى جولاته بميدان الشهيد هشام بركات، والمذاعة على فضائية "الحياة"، اليوم السبت، رسالة من الميدان الذي شهد حوادث قتل وتخريب من الجماعات الإرهابية باسم الدين –على حد قوله-، قال خلالها: "لن نتهاون مع من يرفع السلاح في وجه الشعب المصري".
وشدد، على أن الجيش والشرطة والشعب المصري يدًا واحدة، وسيظلوا يدًا واحدة.
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