قبل مواجهة أوروجواي..منتخب البرتغال لا يخسر أمام منتخبات أمريكا الجنوبية بالمونديال

دقائق وتنطلق المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرتغال وأوروجواي ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا.





وتعتبر هذه المواجهة رقم 3 للمنتخب البرتغالي ضد منتخبات أمريكا الجنوبية في كأس العالم، ولم يخسر منتخب البرتغال في المواجهتين السابقتين ضد المنتخبات اللاتينية بالمونديال، حيث سبق وتقابل مع منتخب البرازيل في مونديال 1966 وفاز بنتيجة 3-1، بينما تعادل سلبيًا في المواجهة الثانية أمام منتخب السامبا أيضًا في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.



