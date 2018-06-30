قبل مواجهة أوروجواي..منتخب البرتغال لا يخسر أمام منتخبات أمريكا الجنوبية بالمونديال
السبت 30/يونيو/2018 - 07:49 م
علاء خليف
دقائق وتنطلق المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرتغال وأوروجواي ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا.
وتعتبر هذه المواجهة رقم 3 للمنتخب البرتغالي ضد منتخبات أمريكا الجنوبية في كأس العالم، ولم يخسر منتخب البرتغال في المواجهتين السابقتين ضد المنتخبات اللاتينية بالمونديال، حيث سبق وتقابل مع منتخب البرازيل في مونديال 1966 وفاز بنتيجة 3-1، بينما تعادل سلبيًا في المواجهة الثانية أمام منتخب السامبا أيضًا في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.
ويواجه الفائز من لقاء البرتغال وأوروجواي، منتخب فرنسا في دور الـثمانية للمونديال، بعدما تخطي الاخير منتخب الأرجنتين بنتيجة 4-3 في دور الـ16 للبطولة.
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