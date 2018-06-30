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الأردن يبدأ بإدخال مساعدات إلى جنوب سوريا

السبت 30/يونيو/2018 - 07:47 م
الأردن يبدأ بإدخال مساعدات إلى جنوب سوريا
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الفجر
 
صرّحت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن القوّات المسلّحة الأردنيّة - الجيش العربي، بدأت بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى السوريين المتضررين جرّاء الأوضاع في الداخل السوري.

وأوضحت غنيمات في بيان وزع على وسائل إعلام أنّ "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع موقف الأردن الداعي إلى إعانة الأشقّاء السوريين، وتعزيز قدرتهم على تحمل الأوضاع الإنسانيّة الصعبة التي يمرّون بها، وتمكينهم من تحمّل الأعباء المعيشيّة داخل أراضيهم." وفق "24"

وشدّدت على ضرورة أن "يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأوضاع في الجنوب السوري، وأن يكثّف مساعيه لإعانة الأشقّاء السوريين، وإيجاد حلّ سياسي يضمن استعادة الأمن والاستقرار في سوريا".

ودعت منظمات الإغاثة الدوليّة والمجتمع الدولي إلى المبادرة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقّاء السوريين في الداخل السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق إن أكثر من 120 ألفاً فروا من ديارهم في جنوب غرب سوريا منذ بدأت القوات الحكومية هجوما لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقالت غنيمات في وقت سابق ان المطالبة بفتح الحدود للاجئين السوريين "أمر لا يستطيع الاردن الاستجابة له للأسف، رغم أن المملكة تقدر عالياً الوضع الإنساني الصعب في الجنوب السوري، وتدرك حجم المعاناة وتقدر بألم المخاطر التي تحيق بالاشقاء".
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