برلمانية: ثورة 30 يونيو طوق نجاة مصر





تقدمت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، بخالص تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، على الدور الذى قام به خلال الثورة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، فى مشهد مهيب أبهر العالم كله، مؤكدة أن مصر فى ثورة 30 يونيو عادت إلى المصريين بعد إسقاط الجماعة الإرهابية التى أرادت تفتيتها.وأضافت ثابت: "المصريون يوم 30 يونيو خرجوا بالملايين فى أكبر حشد شعبى عرفه التاريخ؛ لإسقاط الطاغية الإخوانى الإرهابي محمد مرسى فكانت الثورة طوق النجاة لمصر ورسمت خريطة المستقبل للدولة"، مشيدة بجهود الرئيس السيسى منذ الثورة الشعبية فى بناء مؤسسات الدولة وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تسير فيها مصر فى الفترة الحالية والتى سيجنى ثمارها الأجيال القادمة".وأردفت النائبة أن ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة وأكدت أنه لا أحد يملك اتخاذ القرار غير شعب مصر من خلال التصدي لمخطط الجماعة الإرهابية والخروج فى الميادين لاسترداد الوطن وإعطاء الثقة فى من يستحقها وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أثبت بمرور الأيام أنه استحق ثقة المصريين.