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"البلتاجي": 30 يونيو كشفت للمصريين حقيقة الفاشية الدينية

السبت 30/يونيو/2018 - 07:45 م
البلتاجي: 30 يونيو كشفت للمصريين حقيقة الفاشية الدينية
أرشيفية
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إسلام شعراوي
 
هنأ النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الشعب المصري والقوات المسلحة بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها ثورة الحقائق التي كشفت للمصريين حقيقة الفاشية الدينية بقيادة جماعة الإخوان فلولاها لانخدع الجميع في هذه الجماعة وضاعت مصر كما ضاعت الدول من قبلها نتيجة الاستبداد والحكم الفاشي.

وأكد البلتاجي، أن 30 يونيو أنقذت مصر من حروب أهلية كانت ستؤدي إلى تدمير البلاد كما هو الحال في سوريا والعراق إلا أن يقظة القوات المسلحة المصرية نجحت في إفشال مخطط الإخوان واستجابت لإرادة الشعب في التحرير، متوجها بالشكر إلى الجيش والشعب الذين سطروا بوحدتهم تاريخ مصر الحديث في ملحمة وطنية خالدة أعادت لمصر استقرارها وهيبتها.

وطالب النائب، المصريين باستعادة روح الثورة والعمل على استكمال الإنجازات وخطوات الإصلاح، وعدم الانسياق وراء الشائعات ودعوات التذمر نتيجة غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن وضع مصر الاقتصادي والأمني أفضل من الدول المحيطة كما أن ارتفاع الأسعار ظاهرة موجودة بجميع دول العالم.

المزيد عن: مصر مجلس النواب حزب المصريين الأحرار النائب رضا البلتاجي الشعب المصري
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