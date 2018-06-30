"برلماني": السيسي وقف أمام الاحتلال الإخواني المتطرف في 30 يونيو

قال النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، إن ثورة 30 يونيو هى الدرع الذى حمى مصر من الانهيار وخلص الدولة من الاحتلال الاخواني والتيار المتطرف الذى كان سيدخل بمصر إلى الهاوية وتحويلها لدويلات متصارعه.





وأضاف الكومي، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر من أهم عوامل نجاح هذه الثورة، لأنه وضع حياته ومستقبله فى كفة والدولة المصريه فى كفه ووقف امام الاحتلال الاخواني المتطرف بهدف حماية مصر وانقاذها واستطاع النجاح بفضل شجاعته ودعم الشعب المصري له، والنزول بالملايين فى شوارع مصر، ليبدأ مرحلة جديدة من التنمية.





وأوضح نائب المصريين الأحرار، أن ثورة يونيو كانت بمثابة القلعة التى حمت مصر وشعبها من الانهيار ووقفت امام المخطط الخارجى للقوى العالمية وهى تفتيت الشرق الاوسط، قائلا:" يونيو هى الصخرة التى تحطمت عليها امانى المتربصين بمصر خارجيا وداخليا.



