"برلماني" يطالب بالتحقيق في واقعة بيع تذاكر مباريات منتخب مصر في روسيا

قال النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ورئيس نادى كوم حمادة، إن خروج المنتخب الوطنى لكرة القدم من كأس العالم بروسيا بالصورة التى أدت الى استياء كبير وغير مسبوق لدى الراى العام المصرى تتطلب وقفة حاسمة من الحكومة لمحاكمة كل من تسببوا فى الأداء السيئ للمنتخب الوطنى لكرة القدم فى مونديال كأس العالم بروسيا.





وطالب "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بسرعة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول هذا الملف لكشف جميع الحقائق أمام الرأى العام وتساءل قائلا: لماذا لم يتم الالتزام بالاتفاق الذى تم بين البرلمان واتحاد كرة القدم بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس النواب والرقابة الإدارية والأمن الوطني تتولى بيع تذاكر المنتخب فى كأس العالم للجمهور تحقيقا لمبدأ الشفافية، خاصة أن بيع التذاكر تم بطرق غير شرعية.



