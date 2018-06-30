كيف دمر مبابي المنتخب الأرجنتيني ؟ (تقرير)

على الرغم من تسجيله لمنتخب بلاده فرنسا أمام منتخب بيرو في دور المجموعات إلا أن اللاعب الشاب كيليان مبابي لم يكن قد أظهر قدراته الكاملة بعد.





وقد ذكر موقع Squawka الرياضي في تقرير كيف أن صاحب ال 19 عام قد تغلب على خط دفاع الأرجنتين الأكبر سنًا بالسرعة واللياقة وأظهر مقدرته في الملعب، كما أنه سبب العديد من الإزعاج لميسي ورفقائه أولها التسبب في ضربة جزاء تقدم بها منتخب الديوك في أولى دقائق المباراة.





ومع أنه قد تم مقارنته بالفعل باسطورة المنتخب الفرنسي السابق تيري هنري إلا أنه الآن يقارن بالظاهرة رونالدو ويتم الإشارة للتشابه بين بداية كلا اللاعبين في هذه السن الصغيرة.





وقد علق لاعب إنجلترا السابق جاري لينكر في الأستوديو التحليلي للمباراة على مهارة مبابي قائلًا: "سرعة مبابي غير عادية وتذكرني بالظاهرة رونالدو." وقد اتفق معه دروجبا مضيفًا: "سرعته واضحة وكذلك رشاقة انطلاقاته".





ففي انطلاقته التي تسببت بضربة الجزاء غطى مبابي 73 ياردة من أرض الملعب بسرعة عالية وتحكم ممتاز بالكرة، كما أنه أكمل 7 مواجهات أمام خط دفاع الأرجنتين، وذلك أكثر من باقي لاعبي منتخب فرنسا مجتمعين (6 مواجهات)





وبالرغم من أن هذا النوع من المقارنات مازال مبكرًا لصغر سن مبابي إلا أن لاعب باريس سان جيرمان يظهر عكس ذلك في المباريات لنضوجه على أرض الملعب.