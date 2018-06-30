ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

آمنة نصير: أحسسنا بالخطر قبل ثورة 30 يونيو

السبت 30/يونيو/2018 - 07:41 م
آمنة نصير: أحسسنا بالخطر قبل ثورة 30 يونيو
آمنة نصير
طباعة
جهاد جمال
 
قالت الدكتورة أمنة نصير، الأستاذة بجامعة الأزهر، إنه من ثورة 1919 وللمرآة دور ظاهر في المجتمع، معتبرة المرآة المصرية "مرآة من حديد" ذو إرادة قوية لا تيأس ولا تبالي، وعندما تؤمن بقضية تقف فيها بلا أي هوادة. 

وأضافت نصير خلال حوارها المذاع بفضائية "المحور"، مساء السبت، أنها كنت تسخر من قلة عدد الرجال في الانتخابات، مشيدة بدور المرآة في الانتخابات المصرية مضيفة: "المرآة المصرية دائمًا يكون قلبها على بلدها ومستقبل أولادها".

واستكملت: "جميعنا كبير وصغير أحسسنا بالخطر في فترة ما قبل 30 يونيو التي أتمنى أن لا أراها مرة آخرى".
المزيد عن: ثورة 30 يونيو 2013 ثورة 30 يونيو التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
4
x
16:00
3
الأرجنتين
أوروجواي
1
x
20:00
0
البرتغال
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 8:30:01 PM