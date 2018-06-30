آمنة نصير: أحسسنا بالخطر قبل ثورة 30 يونيو

قالت الدكتورة أمنة نصير، الأستاذة بجامعة الأزهر، إنه من ثورة 1919 وللمرآة دور ظاهر في المجتمع، معتبرة المرآة المصرية "مرآة من حديد" ذو إرادة قوية لا تيأس ولا تبالي، وعندما تؤمن بقضية تقف فيها بلا أي هوادة.





وأضافت نصير خلال حوارها المذاع بفضائية "المحور"، مساء السبت، أنها كنت تسخر من قلة عدد الرجال في الانتخابات، مشيدة بدور المرآة في الانتخابات المصرية مضيفة: "المرآة المصرية دائمًا يكون قلبها على بلدها ومستقبل أولادها".



