مصرع شاب غرقا في مياه النيل بالغربية

لقي شاب مصرعه غرقا، أثناء السباحة في مياه النيل بمدينه كفر الزيات بمحافظة الغربية.





تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطاراُ من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بوجود غريق بمياه النيل بمدينة كفر الزيات.





وتبين مصرع شاب يدعى "محمد على أبو غزالة" مقيم بعزبة حسيبة بدائرة المركز 16عاما غرقاُ أثناء السباحة في المياه هروبا من ارتفاع درجة الحرارة، وتم الدفع برجال قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وبالعرض على النيابة، أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية.



