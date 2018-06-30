محمد حجازي: العلاقات المصرية الجنوب إفريقية هامة لدعم ميزانية الاتحاد الإفريقي



وأشار "حجازي"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن جودة العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا هامة لدعم ميزانية الاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن هناك عدة ملفات هامة بين البلدين كملف الهجرة الغير شرعية.



وأضاف أن وزير الخارجية عقد عدة لقاءات مع رؤساء دول حوض النيل على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن تلك العلاقات تصب في صالح العلاقات بين الدول الأفريقية.



قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن العلاقات المصرية الجنوب أفريقية هامة لحفظ الأمن والسلم في القارة الأفريقية.