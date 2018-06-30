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متحدث البرلمان: لايوجد دولة في العالم تم بناءها إلا بالآلام والصعائب

السبت 30/يونيو/2018 - 07:38 م
متحدث البرلمان: لايوجد دولة في العالم تم بناءها إلا بالآلام والصعائب
الدكتور صلاح حسب الله
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رقية جمال
 
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إننا ذاهبون لمستقبل أفضل، والذي يستلزم مواجهة بعض الصعائب والآلم، مشددًا على أنه لايوجد دولة في العالم تم بناءها بشكل جيد إلا بالآلام والصعائب. 

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "المصرية"، اليوم السبت، أن الدولة المصرية ماضية في الطريق الصحيح، ولأول مرة نجد رئيس دولة يتعامل مع المشاكل بسياسة المشرط الجراح، ويعمل على إيجاد الحل الحقيقي للمشاكل.

وتابع، أن أهم مايميز القيادة السياسية أنها رغم أنها تدفع رصيد من شعبيتها إلا أنها لديها ضمير وطني حقيقي، مناشدًا المواطنين بالتحمل من أجل بناء الوطن، مشددًا على أن 30 يونيو هي ثورة خرجت من رحم الشعب المصري، وحافظ عليها الشعب المصري ويحميها الشعب المصري.
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