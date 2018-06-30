متحدث البرلمان: لايوجد دولة في العالم تم بناءها إلا بالآلام والصعائب

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إننا ذاهبون لمستقبل أفضل، والذي يستلزم مواجهة بعض الصعائب والآلم، مشددًا على أنه لايوجد دولة في العالم تم بناءها بشكل جيد إلا بالآلام والصعائب.





وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "المصرية"، اليوم السبت، أن الدولة المصرية ماضية في الطريق الصحيح، ولأول مرة نجد رئيس دولة يتعامل مع المشاكل بسياسة المشرط الجراح، ويعمل على إيجاد الحل الحقيقي للمشاكل.



