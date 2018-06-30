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بالبونبوني والأعلام.. "المصريين الأحرار" يحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)

السبت 30/يونيو/2018 - 07:37 م
بالبونبوني والأعلام.. المصريين الأحرار يحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)
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إسماعيل منطاوي
 
بدأت منذ قليل احتفالية المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بالذكري الخامسة لثورة 30 يونيو، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة بمصر الجديدة.

وذلك وسط حضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وعددا من القيادات وأعضاء المكتب السياسي منهم أمير يوسف وبلال حبش، وحسام رأفت عضو الهيئة العليا، وقام أعضاء الحزب بتوزيع الأعلام والبونبوني وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يرتدي الزي العسكري على المارة بشارع صلاح سالم.

كما طاف أعضاء الحزب بعدد من الميادين البارزة بمنطقة مصر الجديدة؛ للاحتفال على أنغام الأغاني وتوزيع الأعلام وسط تفاعل المواطنين والمارة.

بالبونبوني والأعلام.. "المصريين الأحرار" يحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)
بالبونبوني والأعلام.. "المصريين الأحرار" يحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)
بالبونبوني والأعلام.. "المصريين الأحرار" يحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)
بالبونبوني والأعلام.. "المصريين الأحرار" يحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)
بالبونبوني والأعلام.. "المصريين الأحرار" يحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)
بالبونبوني والأعلام.. "المصريين الأحرار" يحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)
بالبونبوني والأعلام.. "المصريين الأحرار" يحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)
المزيد عن: مصر الجديدة عبد الفتاح سيسي المصريين الأحرار العروبة الدكتور عصام خليل
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