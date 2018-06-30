امتنان محمد تستعد لتقديم "نجد" مع حياة الفهد

بعد تألقها في أول عمل درامي لها "شير شات"، نالت الممثلة السعودية امتنان محمد إعجاب جمهور الخليج الذي أكدت كلماته أن ظهورها لم يمر مرور الكرام بعد أن لفتت الأنظار بحضورها.





تتقمص امتنان محمد، الشخصيات بمختلف أنواعها وتستخدم جميع اللهجات وهو ما يجعل ينمي قدراتها.





وتستعد امتنان حاليا لفيلم (نجد) بجانب سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، وهو عمل نراهن عليه لأنه يجمعها مع نجمة كبيرة بحجم الفهد.



