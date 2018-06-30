حماس تتحدث عن صفقة وشيكة بشأن غزة

نقلت وكالة "معا" الفلسطينية، السبت، عن القيادي في حركة حماس أحمد يوسف قوله إن "الأمور باتت قريبة من انفراجة" بشأن غزة وقد تؤدي لقبول الحركة بإحدى المبادرات.





وأكد يوسف أن الحركة تدرس مبادرات ومشاريع ترمي إلى إنهاء كامل ونهائي للحصار المفروض على القطاع.





وأوضح أحمد يوسف أنه جرى عرض صفقات ومبادرات من الأمم المتحدة ومصر وقطر على حماس، بهدف منع أي مواجهة محتملة مع إسرائيل ووقف "مسيرات العودة" على الحدود.





من جهة أخرى، نفى يوسف قرب إنجاز صفقة تبادل للأسرى بين الحركة وإسرائيل، قائلا: "إن كل ما يطرح على الحركة في سياقات عامة ولاتوجد صفقة حقيقية ولا إجراءات جدية في هذا الملف".





يذكر أن الرئاسة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق إن خطة التسوية الأمريكية المنتظرة للقضية الفلسطينية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" تحولت إلى "صفقة غزة" لضرب المشروع الوطني الفلسطيني.



