"الملا": مجمع التحرير للبتروكيماويات يعكس ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري

قال وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع كاربون لإنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري ويساهم في زيادة الصادرات.





وأوضح طارق الملا على هامش مؤتمر توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، اليوم السبت، أن وزارة البترول تضع علي قائمة استراتيجيتها تعظيم القيمة المُضافة للثروات البترولية من خلال مشروعات البتروكيماويات التي تعد قاطرة التنمية.





وقع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، ورئيس مجلس إدارة شركة كاربون باسل الباز، عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، باستثمارات 10.9 مليار دولار (ما يعادل 200 مليار جنيه تقريبا).





وأضاف الملا، أن مصر لديها كافة المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة وقوية في اقتصادياتها، مشيرا إلى أن هذا المشروع الجديد يعد إضافة جديدة لهذه الصناعة الاستراتيجية التي تستخدم منتجاتها كمدخل لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





ويبلغ حجم تداول المنتجات عند تشغيل المشروع حوالي 14 مليار دولار سنوياً، وصادرات تصل إلى 8 مليار دولار سنوياً بما يسهم في زيادة صادرات مصر الإجمالية.





ويوفر المشروع نحو 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء و3 الآف فرصة عمل عند تشغيل المشروع، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة في مجال الخدمات والدعم، كما أنه عند استخدام 100% من منتجات المشروع كمواد خام يتم تحويلها إلى منتجات أخرى مما تساهم في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل.