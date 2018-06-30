خبير أمني: لم نتمكن من القضاء على الإرهاب وإنما أصبناه بشلل

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إننا لم نتمكن من القضاء على الإرهاب حتى الآن، وإنما أصبنا الإرهاب بشلل وتراجعت مخططاته وجرائمه، لكن لابد أن يكون هناك استمرارية في الدعم والمواجهة واستمرارية في التخطيط والدراسات الأمنية.





وأضاف "البسيوني"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "on live"، اليوم السبت، أنه لازالت هناك دول معادية مثل قطر وتركيا لن يصمتوا، وطالما أنى مازلت أقاوم وأحمل السلاح، فالامل كبير في تحقيق التنمية والإستقرار.





وتابع، أن مواجهة الإرهاب لابد أن تكون منظومة متكاملة من المواطنين والإعلام والحكومة والوزارات المختلفة.



