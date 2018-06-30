قوات التحالف تحبط هجوم بحري لميليشيات الحوثي في الحديدة





أحبط تحالف دعم الشرعية العربي في اليمن، اليوم السبت، محاولة هجوم بحري لميليشيات الحوثي الإيرانية باستخدام زوارق صيد مدنية في عرض البحر الأحمر.وأعلن التحالف عن مصادرة القوارب المعادية، التي كانت تخطط للهجوم على قوات التحالف، وعلى متنها رشاش ثقيل وعدد من صواريخ "آر بي جي" والصواريخ المحمولة.وياتي ذلك عقب سيطرة قوات الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي على ميناء حبل، الواقع بالقرب من مديرية عبس شمالي محافظة حجة، حيث يحاول المتمردون الحوثيون وقف تقدم القوات اليمنية المشتركة.كما أعلن التحالف العربي، عن منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية للدخول إلى ميناء الحديدة، في إطار الدعم الإنساني للمدنيين في المدينة.وأفاد التحالف بوجود 6 سفن في ميناء الحديدة تقوم بتفريغ حمولتها من المواد الإغاثية لسكان المدينة، مشيرًا أن هناك 8 سفن أخرى تنتظر الدخول إلى الميناء.