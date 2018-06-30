ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قوات التحالف تحبط هجوم بحري لميليشيات الحوثي في الحديدة

السبت 30/يونيو/2018 - 06:15 م
قوات التحالف تحبط هجوم بحري لميليشيات الحوثي في الحديدة
أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 
أحبط تحالف دعم الشرعية العربي في اليمن، اليوم السبت، محاولة هجوم بحري لميليشيات الحوثي الإيرانية باستخدام زوارق صيد مدنية في عرض البحر الأحمر.

وأعلن التحالف عن مصادرة القوارب المعادية، التي كانت تخطط للهجوم على قوات التحالف، وعلى متنها رشاش ثقيل وعدد من صواريخ "آر بي جي" والصواريخ المحمولة.

وياتي ذلك عقب سيطرة قوات الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي على ميناء حبل، الواقع بالقرب من مديرية عبس شمالي محافظة حجة، حيث يحاول المتمردون الحوثيون وقف تقدم القوات اليمنية المشتركة.

كما أعلن التحالف العربي، عن منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية للدخول إلى ميناء الحديدة، في إطار الدعم الإنساني للمدنيين في المدينة.

وأفاد التحالف بوجود 6 سفن في ميناء الحديدة تقوم بتفريغ حمولتها من المواد الإغاثية لسكان المدينة، مشيرًا أن هناك 8 سفن أخرى تنتظر الدخول إلى الميناء.

المزيد عن: يحبط هجومًا لميليشيات دعم بحريًا بالحديدة الشرعية الحوثي التحالف السياسي المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
4
x
16:00
3
الأرجنتين
أوروجواي
-
x
20:00
-
البرتغال
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 6:40:32 PM