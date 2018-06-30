فشل اتفاق نهائي بين المعارضة والروس

كشف المنسق العام لفريق الأزمة في الجنوب السوري، التابع للجيش السوري الحر، المحامي عدنان المسالمة عن انسحاب ممثلي المعارضة من اجتماع عقد مع وفد روسي في بلدة بصرى الشام بدرعا، عصر اليوم السبت، للتوقيع على اتفاق ينهي الأزمة في الجنوب.





وقال المسالمة في بيان اطلع عليه 24 إن "الاجتماع فشل بسبب الشروط القاسية التي طرحها الروس على المعارضة"، واصفاً إياها بـ"المذلة".





وجاء في البيان الذي أصدره المسالمة باسم فريق الأزمة "نزولاً عند الحاجات الإنسانية وإيماناً منا بالسلام طريقاً وهدفاً فقد وافق فريق إدارة الأزمة المدني بمبدأ المفاوضات، وعليه تمت مقابلة المحتل الروسي بتاريخ 29/ 6/ 2018".





وأضاف البيان "لمّا لمسنا من خلال الشروط كذبه ومحاولته كسب الوقت للانتقام من مهد الثورة وأهلها وإذلالهم، وبعد التشاور مع الفعاليات والأشخاص المختصين، متحصنين برغبة ماجدات حوران قبل رجالها التمسك بالكرامة والذود عن الشرف والعرض، فإننا نعلن رفضنا للمفاوضات رفضاً قاطعاً والانسحاب منها فوراً، ونورد لكم بعض ملخص تجربتنا التفاوضية مع الوفد الروسي:





•الروسي حاول عبر الطيران استهداف الوفد المفاوض خلال عملية تنقله باتجاه بصرى الشام ضارباً بذلك كل العهود وأعراف الشرف.





•الروسي قام بتأجيل الاجتماع اكثر من مرة في بصرى الشام في محاولة منه لكسب الوقت حتى يتم إطباق حصار الوفد المفاوض والإجهاز عليه.





•الشروط التي يعرضها الروسي مُذّلة بامتياز ولا يمكن القبول بها.





• الروسي يصر على أن يقوم القادة بتقديم جداول كاملة بأسماء كل عناصر الجيش الحر ومن حمل السلاح بذريعة التسوية.





• الروسي يصر على دخول قوات النظام والأمن لكل البلدات ويشمل هذا معبر نصيب ودرعا المدنية وبصرى الشام كلها دون استثناء.





•مايزال بعض الوفد العسكري في بصرى الشام مجتمعين مع الوفد الروسي.





وعليه يدعو فريق إدارة الأزمة "كل أبناء حوران إلى إعلان النفير العام والبدء بحرب مقاومة شعبية بدءاً من هذه اللحظة".