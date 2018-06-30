توقيع عقد مجمع التحرير للبتروكيماويات بالسخنة باستثمارات 11 مليار دولار

وقع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، ورئيس مجلس إدارة شركة كاربون باسل الباز، عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، باستثمارات 10.9 مليار دولار (ما يعادل 200 مليار جنيه تقريبا.





ويقام مشروع كاربون القابضة لإنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات على مساحة تبلغ 5 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة. ويضم المشروع نحو 11 مصنعا ويتم التنفيذ خلال ٤١ شهر.





وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع كاربون لإنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات هو أضخم مشروع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، باستثمارات أجنبية متنوعة.





وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية، أن المشروع يمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات الأجنبية والتمويلات العالمية للمشروعات المصرية بعد الجهد الكبير الذي بذلته القيادة السياسية لعودة الثقة في الاقتصاد المصري. وأكد مميش، على إيجابية القرارات التي تتخذها القيادة السياسية والتي تهتم بإقامة مشروعات تساعد على زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وهو ما يتوفر في هذا المشروع العملاق.





وأضاف الفريق مميش إن هذا المشروع سيكون له جانب كبير في تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية استناداً على ما تحققه صناعة البتروكيماويات من نهضة صناعية، كما يعتبر قاعدة لإنطلاق العديد من المشروعات التكميلية التي تتيح فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل في مصر من خلال هذا المشروع.