الأهلي يتعادل سلبيا في الشوط الأول أمام الشمس





الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهى الشوط الأول من ودية الشمس المقامة أحداثها حاليًا على ملعب دريم بأكتوبر بالتعادل السلبي بين الفريقين.





بدأ الأهلي الشوط الأول بضغط مكثف بحثا عن الهدف الأول وسط محاولات من جانب لاعبي الشمس لإيقاف زحف الأهلي المبكر نحو مرماهم.





وينشط محمد هاني من الجبهة اليمني وسط محاولات مستمرة من جانب وليد سليمان ومحمد شريف ومؤمن زكريا بحثا عن أول أهداف الفريق.





وفي الدقيقة 10 يرسل صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق عرضية علي حدود منطقة الجزاء لتجد وليد سليمان الذي يسددها لترتد من جسد مدافع الشمس.





وتتوالى الضربات الركنية للأهلي من الجانبين الأيمن والايسر دون جدوى لتمر أول 15 دقيقة سلبية بين الفريقين.





وحاول لاعبو الأهلي تكثيف الضغط من الجانبين الأيمن والايسر حيث نشط الثنائي محمد هاني وصبري رحيل بحثا عن إرسال العرضيات المتقنة داخل منطقة الجزاء.





ويسقط جونيور أجايي للإصابة في الدقيقة 17 ويتدخل العلاج الطبي ولكن اللاعب يستكمل المباراة بشكل طبيعي بعد فحصه.





وفي الدقيقة 27 يحصل الأهلي على ضربة ركنية يسددها وليد سليمان يرسلها إلي داخل المنطقة لتمر دون خطورة على مرمى الشمس.





وينشط لاعبو الشمس في الدقيقة 28، حيث بدأ الضغط من الجبهة اليسرى وتحديدا عمر حسين ولكن ثنائي الدفاع الأهلاوي؛ أحمد علاء ومحمد نجيب يتصدى له.





وفي الدقيقة 29 يتوغل مؤمن زكريا ويسدد كرة خطيرة من علي حدود منطقة الجزاء لتمر خارج مرمي الشمس.





وفي الدقيقة 41 يتبادل محمد شريف الكرة مع مؤمن زكريا ومنه إلى وليد سليمان داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير بقوة أعلى المرمي في واحدة من أخطر الكرات في أحداث الشوط الأول.





ويتصدى علي لطفي حارس مرمي الأهلي لكرة خطيرة أخطأ أحمد علاء مدافع الأهلي في التعامل معها لتصل إلى مهاجم الشمس الذي يسددها بقوة في جسد لطفي.





وينشط مؤمن زكريا ووليد سليمان في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول دون جدوى لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد احتساب 3 دقائق وقتًا بدلا من الضائع.





وكان الأهلي بدأ مباراة اليوم بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، وأمامه صبري رحيل وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد هاني وهشام محمد وعمرو السولية ووليد سليمان ومؤمن زكريا ومحمد شريف وجونيور أجايي.



