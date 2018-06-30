ميركادو: كنا نتمنى الوصول لنهائي المونديال ولكننا فشلنا



وقال ميركادو عقب نهاية المباراة :"كان حلمنا هو الوصول لنهائي كاس العالم ولكن لم نتمكن من فعل ذلك".



وأضاف "كنا نحلم بمواصلة المشوار نحو النهائي لكننا فشلنا في تحقيق ذلك".



وتابع "كانت مباراة قتالية أمام منتخب عظيم، قدمنا كل ما لدينا لكن لم نتمكن من الفوز"

أعرب جابرييل ميركادو مدافع الأرجنتين عن حزنه الشديد عقب خسارة منتخب بلاده أمام فرنسا بثلاثة أهداف مقابل أربعة وخروجه من بطولة كأس العالم بروسيا من دور الستة عشر.