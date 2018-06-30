مبابي أفضل لاعب في موقعة فرنسا والأرجنتين





توج كيليان مبابي لاعب فرنسا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين والتي انتهت منذ قليل في افتتاح مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم بروسيا.





وحصل مبابي على الجائزة بعدما أحرز هدفين في المباراة، وتسببه في الهدف الأول بعدما احتسب له ركلة جزاء، بالإضافة إلى مستواه المميز في اللقاء.



