مبابي أفضل لاعب في موقعة فرنسا والأرجنتين
السبت 30/يونيو/2018 - 05:59 م
علي نبوي
توج كيليان مبابي لاعب فرنسا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين والتي انتهت منذ قليل في افتتاح مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم بروسيا.
وحصل مبابي على الجائزة بعدما أحرز هدفين في المباراة، وتسببه في الهدف الأول بعدما احتسب له ركلة جزاء، بالإضافة إلى مستواه المميز في اللقاء.
ونجح منتخب فرنسا في التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس العالم بروسيا، بعدما فاز على الأرجنتين في مباراة مثيرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، حيث ينتظر الفائز من مباراة الأوروجواي والبرتغال.