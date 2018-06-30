القيمة السوقية للأسهم السعودية تصعد 25 مليار ريال في يونيو

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بنسبة 1.88% تعادل 153.1 نقطة، خلال شهر يونيو الجاري، ليغلق عند مستوى 8314.19 نقطة.





وشهد شهر يونيو ارتفاعا في القيمة السوقية، نسبته 1.26% بقيمة 24.7 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، لتصل إلى 1.98 تريليون ريال (528.6 مليار دولار).





وسجل 17 قطاعا خلال الأسبوع ارتفاعا بصدارة قطاع الطاقة 7.2%، تلاه الخدمات التجارية 5.9%.





وارتفعت القطاعات الرئيسية بصدارة البنوك 3.1%، تلاه الاتصالات 0.44%، والمواد الأساسية 0.07%.





وخالفت قيم التداول الاتجاه وتراجعت خلال الشهر بنسبة 18.8%، لتسجل متوسط 3.09 مليار ريال (825.4 مليار دولار)، مقارنة مع 3.8 مليار ريال (1.02 مليار دولار)، خلال الشهر السابق.





وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانضمام "تاسي" لمؤشر "إم إس آي للأسواق الناشئة" خلال الشهر، إلا أنه إجازة عيد الفطر المبارك أثرت على قيمة السيولة.





وبلغ إجمالي قيمة التداولات 46.4 مليار ريال (12.4 مليار دولار)، خلال يونيو، مقارنة مع 83.9 مليار ريال (22.4 مليار دولار)، خلال مايو الماضي.





وبلغ متوسط كمية التداول 128.9 مليون سهم، خلال الشهر، مقارنة مع 168.9 مليون سهم خلال مايو 2018، بتراجع 23.7%.





وبلغ إجمالي كمية التداول 1.9 مليار سهم، مقارنة مع 3.7 مليار سهم خلال شهر مايو الماضي.