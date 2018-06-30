ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علي جمعة: لست مع تسمية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

السبت 30/يونيو/2018 - 06:00 م
علي جمعة: لست مع تسمية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
علي جمعة
طباعة
رقية جمال
 
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كتاب الله المنظور هو الكون، وكتاب الله المسطور هو القرآن الكريم، ولا تعارض بينهما؛ لأن كلاهما صدر من عند الله تعالى، فهذا من عالم الخلق وهو الكون، وذلك عالم الأمر وهو القرآن، والله سبحانه وتعالى قال: "أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، أنه ليس مع تسمية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فهذا انبهار بالكتاب الذي لا تنتهي عجائبه وليس له علاقة بالإعجاز العلمي، مؤكدًا أن النص القرآني لا يتعارض مع المسئوليات المعرفية المختلفة.

وتابع، أنه تم رصد 250 كتاب عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، لافتًا إلى أن هناك إنبهار بالقرآن الكريم لأنه لا يتعارض مع أي سقف معرفي، مشددًا على أن القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلو من الرد فهو نبي مقيم يُجادل.
المزيد عن: مصر علي جمعة القرآن الكريم التوك شو اخبار مصر إعجاز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
4
x
16:00
3
الأرجنتين
أوروجواي
-
x
20:00
-
البرتغال
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 6:40:32 PM