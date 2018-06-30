مبابي يعيد رقم زيدان في نهائي كأس العالم 1998
السبت 30/يونيو/2018 - 05:57 م
علي نبوي وأحمد عصام
سجل كيلين مبابي لاعب منتخب فرنسا، هدفين في مرمي منتخب الأرجنتين في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم.
وأصبح مبابي أول فرنسي يسجّل هدفين في نفس المباراة بمرحلة خروج المغلوب، منذ زين الدين زيدان ضد البرازيل في نهائي 1998، والذي انتهي بتتويج الديوك بالفوز 3-0.
ويتقدم منتخب فرنسا، علي منافسه منتخب الأرجنتين، بنتيجة أربع أهدف مقابل هدفين في إطار منافسات دور الثمن نهائي.
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