مبابي يعيد رقم زيدان في نهائي كأس العالم 1998

سجل كيلين مبابي لاعب منتخب فرنسا، هدفين في مرمي منتخب الأرجنتين في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم.





‏وأصبح مبابي أول فرنسي يسجّل هدفين في نفس المباراة بمرحلة خروج المغلوب، منذ زين الدين زيدان ضد البرازيل في نهائي 1998، والذي انتهي بتتويج الديوك بالفوز 3-0.



