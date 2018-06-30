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مبابي يعيد رقم زيدان في نهائي كأس العالم 1998

السبت 30/يونيو/2018 - 05:57 م
مبابي يعيد رقم زيدان في نهائي كأس العالم 1998
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علي نبوي وأحمد عصام
 

سجل كيلين مبابي لاعب منتخب فرنسا، هدفين في مرمي منتخب الأرجنتين في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم.


‏وأصبح مبابي أول فرنسي يسجّل هدفين في نفس المباراة بمرحلة خروج المغلوب، منذ زين الدين زيدان ضد البرازيل في نهائي 1998، والذي انتهي بتتويج الديوك بالفوز 3-0.


ويتقدم منتخب فرنسا، علي منافسه منتخب الأرجنتين، بنتيجة أربع أهدف مقابل هدفين في إطار منافسات دور الثمن نهائي.

المزيد عن: مونديال روسيا مبابي كورة فرنسا زين الدين زيدان رياضة الأرجنتين
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