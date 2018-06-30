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إعلان موعد الفرز اليدوي للانتخابات العراقية

السبت 30/يونيو/2018 - 04:23 م
إعلان موعد الفرز اليدوي للانتخابات العراقية
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وكالات
 
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية الأخيرة ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية (من القضاة المنتدبين)، القاضي ليث جبر، اليوم السبت "تبدأ عملية العد والفرز اليدوي ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل وتجري بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل و دهوك ونينوى وصلاح الدين و الأنبار بصورة متتاليه وابتداء من محافظة  كركوك بالتاريخ المذكور"

وتابع جبر "أما بالنسبة لباقي المحافظات فيتم تباعا وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية".

وأضاف "أما بخصوص الصناديق التي تم نقلها إلى بغداد فسيتم العد والفرز فيها في بغداد".

كما أشار جبر إلى "إجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج للدول كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد".

يذكر أن البرلمان العراقي أقر في وقت سابق، تعديلا قانونيا يجيز إعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد، لكن لجنة قضائية تتولى حاليا عملية إعادة الفرز قالت إن الخطوة ستقتصر على المناطق التي وردت في تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو في شكاوى رسمية.

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