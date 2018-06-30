تونس تحتضن فعاليات منتدى"مدن شمال إفريقيا والتنمية المستدامة" (صور)‬





أكّد وزير الصحة السيد عماد الحمامي صباح اليوم السبت 30 جوان 2018، خلال حضور فعاليات منتدى "مدن شمال إفريقيا والتنمية المستدامة"، على أهمية تطوير أساليب التحكم في النمو الحضري في المدن الإفريقية بما يمكّن من تعزيز حفظ الصحة وحماية المحيط ويؤسس لنمط عيش سليم.





و يذكر بأن هذا المنتدى الذي يعقد بتونس، هو من تنظيم المنظمة الفرنسية للمخططين الحضريين بدون حدود، و هو بمثابة إعداد للقمة الإفريقية الفرنسية حول المدينة المستدامة 2020.