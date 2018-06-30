مصادر: 3 مرشحين لمنصب مقرر مجلس السكان

قالت مصادرفي تصريحات لـ "الفجر" إن وزيرة الصحة هالة زايد، لم تحسم قرارها حتى الآن بشأن تولي الدكتورة غادة نصر، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة سابقا، أستاذ الصحة العامة في طب قصر العيني، منصب مقرر المجلس القومي للسكان.





وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن هناك 3 مرشحين يتم المفاضلة بينهم في الوقت الراهن، على رأسهم طارق توفيق، نائب الوزير السابق لشئون السكان، والدكتورة غادة نصر، وأخيرا مايسة شوقي، النائب الأسبق لوزير الصحة.





وأكدت المصادر، أنه من المقرر حسم الجدل واختيار المقرر الجديد للسكان، خلال أسبوع بأقصى تقدير.



