تطبيق "لينكدإن" يضيف رموز QR لتسهيل مشاركة ملفك الشخصي

قدم تطبيق LinkedIn ميزتين جدد ستجعله أكثر سهولة عند الاستخدام. أولًا، ميزة الاتصال عبر رموز QR، كل ما عليك فعله هو النقر فوق رمز الاستجابة السريعة في شريط البحث ضمن الصفحة الرئيسية، وستجد هناك ماسح ضوئي "QR" بالإضافة إلى الرمز الخاص بك. عند قيامك بمسح رموز الآخرين أو تحميل صورة للرمز من هاتفك ستذهب تلقائيًا إلى الملف الشخصي لهذا المستخدم، ويمكنك مشاركة الرمز الخاص بك من خلال تطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني أو إضافتها إلى مواقع الويب أو تواقيع البريد الإلكتروني أو ملفات السيرة الذاتية أو الكتيبات او الشارات او القوائم.





ثانيًا، يتضمن تطبيق LinkedIn الآن خاصية الترجمة على المنشورات الموجودة في قسم LinkedIn Feed، تتم عملية الترجمة من خلال واجهة برمجة تطبيقات Microsoft Text Analytics API والتي توفر أيضًا ترجمات لكل من Bing وSkype وOffice وTwitter، وهي متاحة بأكثر من 60 لغة.





منذ ان اشترت مايكروسوفت منصة LinkedIn في عام 2016، عملت الشركة على دمجها مع منتجات اخري. فقد أصدرت الشركة خدمة Resume Assistant لمشتركي Office 365، وقامت بدمج تفاصيل LinkedIn في موقع Outlook.com وأضافت ميزة جديدة إلى كاميرا Pix التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية العثور على الملف الشخصي لأي شخص على LinkedIn من خلال صورة من بطاقة أعمالهم.



