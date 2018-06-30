طرق تطبيق "الأيلينر" السفلي

يعد الأيلينر السفلي أحد صيحات المكياج الذي لا يقتصر على لون واحد، فإليكِ مجموعة من الطرق التي يمكنكِ تطبيق الأنسب منها وتعلمها ببساطة:-





- الـ أيلاينر السفلي النحيف

هذه الرسمة ناعمة جداً وملائمة جداً لإطلالاتك اليومية، وبإمكانك اختيار الـ أيلاينر الأسود لطلة كلاسيكية، أو الـ أيلاينر الأحمر لطلة جريئة ولافتة. ولتنفيذ رسمة الـ أيلاينر السفلي هذه، ارسمي خطاً نحيفاً وبسيطاً على الجفن السفلي من العين، على أن يكون مسحوباً على الجفن بأكمله.





- الـ أيلاينر السفلي عند زاوية العين الداخلية

رسمة العين هذه بسيطة جداً وسهلة، وهي أيضاً عصرية جداً ومميزة، وبإمكانك اختيار ألوان الـ أيلاينر التي تريدينها، لا سيما الجريئة منها، مثل البرتقالي والأحمر... يكفي أن تبدأي بخط بسيط من زاوية العين الداخلية السفلية، يمتد قليلاً فقط من دون أن يصل الى منتصف العين.





- الـ أيلاينر السفلي العريض والملون