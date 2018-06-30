البث المباشر لمباراة الارجنتين وفرنسا

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معلومات عن مشاهدة فرنسا والأرجنتين اليوم فرنسا Vs الأرجنتين، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : کازان أرينا، المعلق : لم يحدد بعد حتي الآن .









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