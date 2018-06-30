شيكا وكهربا والشناوي على رأس 29 لاعبا بقائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد

أرسل الزمالك ، قائمته الاولي للموسم الكروي الجديد 2018 – 2019 ، الى الاتحاد المصري لكرة القدم وضمت 29 لاعبا من اللاعبين القدامى ، على أن يتم قيد الصفقات الجديدة في القائمة.



