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شيكا وكهربا والشناوي على رأس 29 لاعبا بقائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد

السبت 30/يونيو/2018 - 04:30 م
شيكا وكهربا والشناوي على رأس 29 لاعبا بقائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد
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رامي بشاي
 
أرسل الزمالك ، قائمته الاولي للموسم الكروي الجديد 2018 – 2019 ، الى الاتحاد المصري لكرة القدم وضمت 29 لاعبا من اللاعبين القدامى ، على أن يتم قيد الصفقات الجديدة في القائمة.

وضمت قائمة الزمالك الاولي ، والتي استقر عليها الجهاز الفني للفريق ، بالتنسيق مع مجلس إدارة الزمالك كلا من : أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمي ، محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، على جبر ، محمد عبد الغنى ، حازم أمام ، حمدي النقاز ، وطارق حامد ، ومحمود عبد العزيز ، ومحمد أشرف "روقا" ، محمود عبد العاطي "دونجا" ، محمد عنتر ، أحمد مدبولي ، عبد الله جمعه ، مصطفى فتحي ، محمود عبد المنعم "كهربا" ، محمود عبد الرزاق "شيكابالا" ، يوسف أوباما ، كاسونجو كابونجو ، معروف يوسف ، عماد فتحي ، محمد إبراهيم ، أحمد توفيق ، أحمد رفعت ، حسام باولو ، أحمد كابوريا ، اتشيمبونج ، أسلام جمال.
المزيد عن: كورة كهربا شيكابالا رياضة القائمة الأولى الشناوي الزمالك
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