جريزمان يسجل رقم إيجابي لم يحقق منذ مونديال 2006





سجل انطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا، هدفا في مرمي منتخب الأرجنتين في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم.





وأصبح جريزمان أول لاعب فرنسي يسجل في دور المجموعات، والأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من كأس العالم منذ زيدان في مونديال 2006.





واحرز لاعب اتليتكو مدريد هدفين في المونديال حتي الآن، حيث سجل من ركلة جزاء في مرمي منتخب أستراليا، وأيضا من ركلة جزاء في مرمي الأرجنتين.



