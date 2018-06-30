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جريزمان يسجل رقم إيجابي لم يحقق منذ مونديال 2006

السبت 30/يونيو/2018 - 04:27 م
جريزمان يسجل رقم إيجابي لم يحقق منذ مونديال 2006
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أحمد عصام
 

سجل انطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا، هدفا في مرمي منتخب الأرجنتين في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وأصبح جريزمان أول لاعب فرنسي يسجل في دور المجموعات، والأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من كأس العالم منذ زيدان في مونديال 2006.

واحرز لاعب اتليتكو مدريد هدفين في المونديال حتي الآن، حيث سجل من ركلة جزاء في مرمي منتخب أستراليا، وأيضا من ركلة جزاء في مرمي الأرجنتين.

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