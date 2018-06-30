رقم رائع لـ"جريزمان" مع الديوك الفرنسية

نجح المنتخب الفرنسي في تسجيل هدف التقدم علي حساب منتخب الأرجنتين، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي بمونديال روسيا 2018، في المباراة التي تقام الآن علي ملعب كازان أرينا.





جاء هدف التقدم لصالح فرنسا بأقدام نجم خط الهجوم أنطوان جريزمان، ليرفع مز رصيده التهديفي مع منتخب بلاده.



