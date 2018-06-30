ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جريزمان يدون رقما مميزا مع فرنسا في مرحلة خروج المغلوب

السبت 30/يونيو/2018 - 04:25 م
جريزمان يدون رقما مميزا مع فرنسا في مرحلة خروج المغلوب
طباعة
الفجر الرياضي
 

افتتح الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم المنتخب الفرنسي التسجيل في شباك المنتخب الأرجنتيني، باللقاء الذي جمع بينهم بدور الـ16 من كأس العالم المقامة حالياً بمونديال روسيا 2018.


ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات أن جريزمان نجح في تسجيل 6 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها مع فرنسا خلال مرحلة خروج المغلوب في البطولات الكبري سواء في كأس العالم أو اليورو.


ونجح المنتخب الفرنسي في التقدم عن طريق جريزمان من ضربة جزاء حصل عليها زميله مبابي من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

 

المزيد عن: مونديال روسيا كأس العالم فرنسا جريزمان المونديال الارجنتين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
1
x
16:00
1
الأرجنتين
أوروجواي
-
x
20:00
-
البرتغال
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 4:36:21 PM