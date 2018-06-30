جريزمان يدون رقما مميزا مع فرنسا في مرحلة خروج المغلوب

افتتح الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم المنتخب الفرنسي التسجيل في شباك المنتخب الأرجنتيني، باللقاء الذي جمع بينهم بدور الـ16 من كأس العالم المقامة حالياً بمونديال روسيا 2018.





ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات أن جريزمان نجح في تسجيل 6 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها مع فرنسا خلال مرحلة خروج المغلوب في البطولات الكبري سواء في كأس العالم أو اليورو.





ونجح المنتخب الفرنسي في التقدم عن طريق جريزمان من ضربة جزاء حصل عليها زميله مبابي من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 13 من الشوط الأول.