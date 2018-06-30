تصرف مفاجئ لـ مصطفى قمر تجاه طليقته بعد شهرين من إعلان زواجه الثاني
السبت 30/يونيو/2018 - 04:17 م
الفجر الفني
كشفت تقارير صحفية أن الفنان مصطفى قمر أقدم على خطوة مفاجئة تجاه زوجته السابقة غادة عيسى، وذلك بعد أن أعلن زواجه الثاني في شهر مايو الماضي.
وقالت التقارير أن مصطفى قمر ألغى متابعته لطليقته غادة عيسى، بينما اكتفى بوجودها في حسابه كمتابعة له، ليعلن انفصاله عنها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مصطفى قمر أعلن زواجه الثاني من السيدة غادة رزق منذ حوالي شهرين، كاشفاً إنه تزوج منها من حوالي 3 سنوات بعد أن انفصل عن أم أولاده تيم وإياد في هدوء.
ولم يتحدث مصطفى قمر بشكل مباشر عن سبب انفصاله عن زوجته الأولى، متكتماً على التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، ولكن كل ما تم كشفه هو إنه يحتفظ معها بصداقة جيدة والعلاقة بينهما تسودها المودة والاحترام ولا يوجد أي أزمات بينهما.
وكانت هناك شائعات انطلقت في عام 2016 تفيد بانفصال مصطفى قمر عن زوجته أم أولاده، إلا إنه كان يرفض التعليق بشكل مباشر مؤكداً على أن الأمر شخصي.
يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر فيلم "فين قلبي" والذي أعاده للمنافسة في السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات.