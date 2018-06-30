تصرف مفاجئ لـ مصطفى قمر تجاه طليقته بعد شهرين من إعلان زواجه الثاني

كشفت تقارير صحفية أن الفنان مصطفى قمر أقدم على خطوة مفاجئة تجاه زوجته السابقة غادة عيسى، وذلك بعد أن أعلن زواجه الثاني في شهر مايو الماضي.





وقالت التقارير أن مصطفى قمر ألغى متابعته لطليقته غادة عيسى، بينما اكتفى بوجودها في حسابه كمتابعة له، ليعلن انفصاله عنها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.





وكان مصطفى قمر أعلن زواجه الثاني من السيدة غادة رزق منذ حوالي شهرين، كاشفاً إنه تزوج منها من حوالي 3 سنوات بعد أن انفصل عن أم أولاده تيم وإياد في هدوء.



