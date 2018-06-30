ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تصرف مفاجئ لـ مصطفى قمر تجاه طليقته بعد شهرين من إعلان زواجه الثاني

السبت 30/يونيو/2018 - 04:17 م
تصرف مفاجئ لـ مصطفى قمر تجاه طليقته بعد شهرين من إعلان زواجه الثاني
مصطفى قمر
طباعة
الفجر الفني
 
كشفت تقارير صحفية أن الفنان مصطفى قمر أقدم على خطوة مفاجئة تجاه زوجته السابقة غادة عيسى، وذلك بعد أن أعلن زواجه الثاني في شهر مايو الماضي.

وقالت التقارير أن مصطفى قمر ألغى متابعته لطليقته غادة عيسى، بينما اكتفى بوجودها في حسابه كمتابعة له، ليعلن انفصاله عنها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مصطفى قمر أعلن زواجه الثاني من السيدة غادة رزق منذ حوالي شهرين، كاشفاً إنه تزوج منها من حوالي 3 سنوات بعد أن انفصل عن أم أولاده تيم وإياد في هدوء.

ولم يتحدث مصطفى قمر بشكل مباشر عن سبب انفصاله عن زوجته الأولى، متكتماً على التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، ولكن كل ما تم كشفه هو إنه يحتفظ معها بصداقة جيدة والعلاقة بينهما تسودها المودة والاحترام ولا يوجد أي أزمات بينهما.

وكانت هناك شائعات انطلقت في عام 2016 تفيد بانفصال مصطفى قمر عن زوجته أم أولاده، إلا إنه كان يرفض التعليق بشكل مباشر مؤكداً على أن الأمر شخصي.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر فيلم "فين قلبي" والذي أعاده للمنافسة في السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
1
x
16:00
1
الأرجنتين
أوروجواي
-
x
20:00
-
البرتغال
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 4:36:21 PM