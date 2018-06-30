النقل تعلن أبرز مشروعات مترو الأنفاق خلال 4 سنوات

أعلنت وزارة النقل، اليوم، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو عن أبرز المشاريع المنفذة في مجال مترو الأنفاق خلال الأربعة أعوام السابقة، بحيث شملت مشروعات إنشاء خطوط جديدة كما يلي:





1.العمل في تنفيذ الجزء الأول A 4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون – هليوبوليس – ألف مسكن – نادي الشمس – النزهة – هشام بركات) بطول 5,15 كيلومتر بتكلفة 257 مليون يورو + 1816 مليون جنيه .





2.العمل في تنفيذ الجزء الثاني B 4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب - عدلي منصور) بطول 6,37 كيلومتر وتكلفة 228 مليون يورو + 3554 مليون جنيه .





3.بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة – الكيت كات – إمبابة - جامعة القاهرة) بطول 17,7 كم وتكلفة 1553 مليون يورو + 10440 مليون جنيه .





4.اتخاذ إجراءات إسناد المرحلة الأولي من الخط الرابع للمترو ( 6 أكتوبر – الملك الصالح ) بطول 19 كم بتكلفة 30 مليار جنيه +1,75 مليار دولار.





5. بدء تنفيذ مشروع خط القطار الكهربائي ( السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كم وتكلفة 1200 مليون دولار .









أما على جانب تطوير الخطوط القائمة فشمل:





1.توريد عدد 20 قطار مكيف جديد للتشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان - المرج) بتكلفة 2,3 مليار جنيه .

2.تطوير وتحديث عدد 17 قطار - بدء تشغيلها على الخط الأول للمترو من حوالي 30 عام - بتكلفة 335 مليون جنيه .

3.توريد وتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة / المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه .

4.تطوير نظم المراقبة والتأمين بعدد 47 محطة بتكلفة 40 مليون جنيه .

5.بدء العمل في ازدواج المسافة من المرج إلي المرج الجديدة بطول 1,4 كم وتكلفة 360 مليون جنيه.

6.توريد وتركيب عدد 46 سلم متحرك بمحطات المترو بتكلفة 45 مليون جنيه .

7.إنشاء عدد 28 مصعد كهربائي بمحطات المترو بتكلفة 20 مليون جنيه .

8.توريد عدد 850 بوابة لا تلامسية وعدد 100 ماكينة تذاكر للخطين الأول والثاني للمترو بتكلفة 160 مليون جنيه .



