الذهب يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم السبت ليخسر 14 جنيه فى اسبوع

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم السبت، ليخسر سعر الجرام الواحد نحو جنيهان ، متأثرًا بهبوط سعر المعدن عالميًا، لتبلغ الخسائر الاسبوعية للمعدن الأصفر إلى نحو 14 جنيه .





وتراجع عيار 21 ليسجل 630 جنيهًا مقابل 632 جنيهًا، بالأمس و644 جنيهًا قبل أسبوع.





سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 538 جنيهًا، وعيار 24 سجل 722 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب سجل 5040 جنيهًا.





وأرجع نجيب تراجع أسعار الذهب إلى انخفاض سعر المعدن عالميا ليسجل 1248 دولارا للأوقية.



