لأول مرة.. كراكيب وبلاك تيما ومصطفي قمر في مهرجان الأوبرا الصيفي بالاسكندرية

أنهت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر جميع الاستعدادات الخاصة بمهرجان الاوبرا الصيفي في القاهرة والاسكندرية ودمنهور خلال شهري يوليو واغسطس بالاضافة الى فعاليات الدورة 27 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء والذى يقام تحت اشراف الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني.





ويضم 58 حفل فنى تتنوع ما بين الموسيقي والغناء وحفلات الجاز والانشاد الدينى والصوفي منها 10 على المسرح المكشوف في الفترة من 4 الي 19 يوليو ، 4 حفلات بأوبرا دمنهور ، 14 حفل في مسرح سيد درويش والرماني بكوم الدكة بالاسكندرية في الفترة من 18 حتى 30 يوليو ، بالاضافة الى 30 حفل مجاني ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء ويحيها نخبة من نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي بجانب بعض الفرق الفنية الشابة التى تقدم تجارب متفردة ومتميزه منهم(ايمان البحر درويش – ا على الحجار – مصطفي قمر ريهام عبد الحكيم – غالية بن علي – أحمد جمال – أحمد سعد – كارمن سليمان – محمد رشاد - محمد عباس – نسمة محجوب – أحمد ناصر – نسمة عبد العزيز – صابرين النجيلي – المنشد على الهلباوي).



