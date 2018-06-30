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المقاومة الإيرانية: سقوط خامني أصبح قريبا

السبت 30/يونيو/2018 - 02:56 م
المقاومة الإيرانية: سقوط خامني أصبح قريبا
مريم رجوي
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أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أن مؤشرات التغيير وسقوط نظام الملالي ظهرت في إيران.

 

وقالت مريم رجوي، خلال المؤتمر السنوي الرابع للمعارضة الإيرانية في باريس، اليوم السبت، إن طهران أصبحت أكبر مدينة عاصية على النظام، مشيرة إلى أن سقوط المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامني أصبح قريبًا.

 

وتابعت مريم رجوري: "الانتفاضة الإيرانية أخذت منحى تصاعديًا".

 

تُكثف المعارضة الإيرانية من فعالياتها خارج البلاد، بالتزامن مع تصاعد الحركة الاحتجاجية من جديد وعودة العقوبات الأمريكية على طهران، حيث تعقد اليوم السبت مؤتمرها السنوي العام في باريس، الذي يُعتبر أكبر تجمع من نوعه خارج إيران، وذلك في ظلّ ظروف إقليمية ودولية جعلت من إيران بسياساتها العدوانية عاملاً رئيساً في تغيير المشهد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط عمومًا.

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