تعرف على أسعار العملات بعد تثبيت الدولار الجمركي

أصدرت مصلحة الجمارك، منشور الأسعار رقم 6 لسنة 2018 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك والخاص بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى طبقًا لقرار وزيرالمالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 15/2/2017 والتى سيتم العمل بها اعتبارا من 1 يوليو حتى 31 يوليو 2018.. و"اليوم السابع" ينشر نص المنشور الصادر عن مصلحة الجمارك.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان اليوم، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية، بقيمة 16 جنيهًا، بداية من أول يوليو 2018 ولمدة شهر حتى 31/7/2018.

وأشار وزير المالية إلى أن سعر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.



