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تشكيل الأرجنتين أمام فرنسا.. ميسي في مركز جديد

السبت 30/يونيو/2018 - 02:51 م
تشكيل الأرجنتين أمام فرنسا.. ميسي في مركز جديد
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علي نبوي
 
أعلن خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الرسمي لمواجهة فرنسا بعد قليل في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم بروسيا.

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من :-

حراسة المرمي: أرماني

خط الدفاع: ميركادو ، أوتاميندي ، روخو ، تاليافيغو 

خط الوسط: ماسكيرانو ، بيريز ، بانيغا

خط الهجوم:  بافون ، ميسي ، دي ماريا

وسيضطر سامبولي بالاعتماد على ميسي في مركز المهاجم الصريح أو قلب المهاجم، وليس لاعباً على الطرف الأيمن كما اعتاد البرغوث الأرجنتيني في مبارياته السابقة.
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