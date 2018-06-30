تشكيل الأرجنتين أمام فرنسا.. ميسي في مركز جديد

أعلن خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الرسمي لمواجهة فرنسا بعد قليل في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم بروسيا.





وضم تشكيل الأرجنتين كلا من :-





حراسة المرمي: أرماني





خط الدفاع: ميركادو ، أوتاميندي ، روخو ، تاليافيغو





خط الوسط: ماسكيرانو ، بيريز ، بانيغا





خط الهجوم: بافون ، ميسي ، دي ماريا





وسيضطر سامبولي بالاعتماد على ميسي في مركز المهاجم الصريح أو قلب المهاجم، وليس لاعباً على الطرف الأيمن كما اعتاد البرغوث الأرجنتيني في مبارياته السابقة.