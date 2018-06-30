تشكيل الأرجنتين أمام فرنسا.. ميسي في مركز جديد
السبت 30/يونيو/2018 - 02:51 م
علي نبوي
أعلن خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الرسمي لمواجهة فرنسا بعد قليل في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم بروسيا.
وضم تشكيل الأرجنتين كلا من :-
حراسة المرمي: أرماني
خط الدفاع: ميركادو ، أوتاميندي ، روخو ، تاليافيغو
خط الوسط: ماسكيرانو ، بيريز ، بانيغا
خط الهجوم: بافون ، ميسي ، دي ماريا
وسيضطر سامبولي بالاعتماد على ميسي في مركز المهاجم الصريح أو قلب المهاجم، وليس لاعباً على الطرف الأيمن كما اعتاد البرغوث الأرجنتيني في مبارياته السابقة.
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