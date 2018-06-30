"ديشامب" يعلن تشكيل فرنسا أمام الأرجنتين ويحتفظ بـ"ديمبيلي" للدكة

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل فريقه لمواجهة الأرجنتين بعد قليل في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم بروسيا.





تشكيل فرنسا أمام الأرجنتين





حراسة المرمى: هوجو لوريس





خط الدفاع: هيرنانديز، وأومتيتي، وفاران، وبافارد





خط الوسط: ، كانتي، وبوجبا، وماتويدي





خط الهجوم: جريزمان، ومبابي، وأوليفيه جيرو





ومن المنتظر أن يلعب جريزمان ومبابي وماتويدي خلف جيرو في الحالة الدفاعية بعد أن جلس عثمان ديمبيلي على الدكة.







